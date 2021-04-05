Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile yıllar önce birlikte olduğunu itiraf etti. Hunter Biden, "O dönem ben abimi o da eşini kaybettiği için çok üzgündük. Bu ilişki ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu" ifadelerini kullandı.