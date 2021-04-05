Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum
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Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

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Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile yıllar önce birlikte olduğunu itiraf etti. Hunter Biden, "O dönem ben abimi o da eşini kaybettiği için çok üzgündük. Bu ilişki ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile yaşadığı ilişkiye dair ilk kez detaylar sundu.

Yeni kitabı "Beautiful Things"i tanıtmak için CBS'e konuk olan Hunter, 2015'te 46 yaşında hayatını kaybeden abisi Beau'nun eşi Hallie ile yaşadığı ilişkinin "Birçok insana kafa karıştırıcı gelmesinin nedenini anladığını" söyledi. İkili, Beau'nun ölümünden 2 yıl sonra, 2017'de bir araya gelmişti.

"AŞK UMUDUNA DÖNÜŞTÜ"

Hunter, "Sanırım insanların kafasını karıştırdı. Ve ben bunu anlıyorum; gerçekten anlıyorum. Ancak benim için anlatması zor bir şey değil. Bu şey ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu. Birlikteydik ve doğru şeyi yapmaya çalışıyorduk. Daha sonra o aşk, kaybettiğimiz şeyin yerini doldurabileceğimiz umuduyla aşk umuduna dönüştü" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın oğlu, canlı yayında yengesiyle birlikteliğini ilk kez anlattı
Hunter ve Hallie

İLİŞKİLERİ YÜRÜMEDİĞİ İÇİN AYRILMIŞLARDI

Beau'nun ölümünden 5 ay sonra eşi Kathleen ile boşanan Hunter, Hallie ile ilişkilerinin "yürümediğini" söyledi. İkili 2019 yılında ayrılmıştı.

Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

2017'de yerel basında yer alan haberlere göre Joe ve Jill Biden ilişkiyi desteklemişti.

Hunter, ilişkiye gelen tepkiler sebebiyle World Food Program US'in yönetiminden istifa etmişti.

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Haber Yorumları (2)
SDSFS DFSA: bu olay türkiyede heleki töre için yapılmış olsa... olayı yaşayanların ne gericiği kalır nede yobazlığı... kendisini çağdaş sanan saman kafalılar hemen topa tutar lakin... bunu yapan abd başkanının oğlu olunca sesleri bir anda kesilir ve neden yapmasın canım ölmüş adam kadında özgür bir birey demeye başlarlar... ne kadr iki yüzlü insanlar var değil mi...
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TOLGA TEZCAN: Bunlar bizim tv programlarını hangi ara izlediler ya...
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