ABD Başkanı Biden'e anket şoku! Halkın yüzde 62'si "Trump olsa farklı olurdu" dedi - Haberler

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ABD Başkanı Biden'e anket şoku! Halkın yüzde 62'si "Trump olsa farklı olurdu" dedi

Haberler.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya - Ukrayna arasındaki savaşla ilgili yapılan anket dikkat çekti. ABD halkının yüzde 62'si 'Trump olsa dönemine Putin bu kadar ileri gidemezdi' derken, yüzde 38'lik kısım ise 'Başkan kim olursa olsun Putin aklındakiler için hamle yapardı' fikrini savundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta gözlerin çevrildiği en önemli ülkelerin başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ülkede muhalif kesim, Biden'i "Putin'e karşı yetersiz" olmakla suçlarken, tam da bu eleştirilerin gölgesinde yapılan anket gündeme damga vurdu.

"TRUMP OLSA FARKLI OLURDU"

Harvard Amerikan Siyasi Araştırmalar Merkezi, Cuma günü bir anket yaptı. Buna göre ABD halkının yarısından fazlası eğer ABD başkanının Trump olması durumunda Rus işgalinin ileriye gitmeyeceğini düşünüyor.

YÜZDE 62 İLE ÖNDE ÇIKTI

ABD halkının yüzde 62'si 'Yaşananlar, Trump'ın başkanlık dönemine denk gelseydi Putin bu kadar ileri gidemezdi' düşüncesinde. yüzde 38'lik kısım ise 'Başkan kim olursa olsun Putin aklındakiler için hamle yapardı' fikrini taşıyor.

Haberler.com - Dünya

Donald Trump, Joe Biden, ABD, Dünya, Haberler

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