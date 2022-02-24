ABD Başkanı Biden'den canlı yayında ürküten Putin itirafı! Salon bir anda buz kesti: İmparatorluk kurmak istiyor ve bunun için her şeyi yapacak

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından bugün tüm gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Biden, tüm dünyanın beklediği açıklamayı gerçekleştirdi. Biden'in açıklamasına Putin'le ilgili sözleri damga vurdu.

"PUTİN'İN AMACI İMPARATORLUK KURMAK"

Biden, Putin'in imparatorluk kurmayı hedeflediğini belirterek "Ukrayna halkı 30 yıldır bağımsız ve hiç kimsenin ülkelerini alamayacağını ilan ettiler. Putin ve Kremlin'deki müttefiklerinin tek derdi barışa saldırmak. Hiçbir zaman güvenlik endişeleri yoktu, Putin'in amacı imparatorluk kurmak. Ne olursa olsun bunu yapacak ve sınırlarını genişletmeye çalışacak" dedi.

"SES ÇIKARMAYANLAR BUNA ALET OLACAK"

Putin'e ses çıkarmayanların yapılanlara alet olacağını ifade eden Biden, "Putin uluslararası arenada tek başına kalacak. Rusya'nın yaptıklarına ses çıkarmayanlar da bu yapılanlara alet olmuş olacak. Özgürlük, demokrasi ve insan haysiyeti gibi baskıdan çok daha güçlü şeyler. Bunlar Putin gibi zorbalar ve onların orduları tarafından yıkılamaz. Ne yaparsanız yapın ülkeler buna dayanır ve her zaman özgürlük kazanır. Tanrı Ukrayna'nın askerlerini korusun" diye konuştu.