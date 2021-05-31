ABD Başkanı Biden 100. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı
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ABD Başkanı Biden 100. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı

ABD Başkanı Biden 100. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa Katliamı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkedeki sistematik ırkçılığın kökünün kazınması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa Katliamı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkedeki sistematik ırkçılığın kökünün kazınması çağrısı yaptı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Irkçı Tulsa Katliamı'nın yüzüncü yıl dönümünde, tüm Amerikan halkını ülkemizdeki ırkçı terörün derin kökleri üzerinde düşünmeye ve ülkemizde sistematik ırkçılığın kökünün kazınması için çalışmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Tulsa Katliamı'ndan sonraki yıllarda bu olayın telafisinin neredeyse imkansız olduğunun altını çizen Biden, bölgedeki siyahi halkın yaşadığı kültürel ve ekonomik zorlukların nesilden nesile süregeldiğini aktardı.

Biden, kendi yönetiminin ırk eşitliği konusunda adımlar atmaya hazır olduğunu belirterek, "Tulsa'da yaşananlardan doğan korku ve acı bugün hala hissediliyor." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Biden, yarın Tulsa'daki anma etkinliklerine katılmak üzere Oklahoma eyaletine gidecek.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 1921'de yaşanan ırkçı olaylarda silahlı beyaz isyancı grupların saldırıları sonucunda 300'e yakın siyahi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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