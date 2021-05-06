ABD Başkan Yardımcısı Harris ilk yurt dışı ziyaretini Meksika ve Guatemala'ya yapacak
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ABD Başkan Yardımcısı Harris ilk yurt dışı ziyaretini Meksika ve Guatemala'ya yapacak

ABD Başkan Yardımcısı Harris ilk yurt dışı ziyaretini Meksika ve Guatemala'ya yapacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran'da Meksika ve Guatemala'ya gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran'da Meksika ve Guatemala'ya gerçekleştireceğini açıkladı.

Harris, Rhode Island eyaletine yaptığı bir ziyaret esnasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, mart ayında Meksika sınırındaki göçmenlik krizi ile ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran tarihlerinde Meksika ve Guatemala'ya yapacağını açıkladı.

Harris'in bu ülkeleri ziyareti esnasında, ABD'ye yönelik göçmenlik akınını ele alması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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