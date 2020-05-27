ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü Amerika'da dün, dolandırıcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan George Floyd, polisin diziyle boğazına bastırması sonucunda boğularak can verdi. Genç adamın hayatını kaybetmesiyle binlerce kişi sokaklara dökülerek polislerin tutuklanması için protesto başlattı.

ABD'nin Minneapolis eyaletinde dün George Floyd isimli bir vatandaş, dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından boğularak öldürüldü. Polisin boğazına dizini bastırarak canına kıydığı şahıs tüm eyalette protestoların başlamasına neden oldu. Binlerce kişi caddelere çıkıp polislerin tutuklanması için gösterileri yaptı.

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Protestocular, George Floyd'in ölmeden önce son sözleri olan ''Nefes Alamıyorum'' yazılı pankartlar taşıdılar. Göstericiler, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarına uymayınca çatışma çıktı.Kimi göstericiler polise taş attı kimisi de etrafta park etmiş olan araçların camlarını kırdı. Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullandı. Gazdan etkilenen göstericilerin yüzlerine süt döktüğü görüldü.

4 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hayatını kaybeden George'nin ailesi polislerin tutuklanıp cinayetten yargılanmalarını talep etti. Gösteriler akşama kadar devam etti. Göstericiler polis binasına doğru yürümeye çalışınca polis bariyer kurdu. Göstericiler biber gazı ve gaz bombası ile dağılmayınca polisin plastik mermi kullanması üzerine göstericiler kaçışarak dağılmaya başladı. Gösteride bir polis yaralandı.George'nin ailesi yaptığı açıklamada, oğullarının haksız bir şekilde polis tarafından öldürüldüğünü, öldüren polisle birlikte ona yardım eden diğer üç polisin de tutuklanıp yargılanmalarını talep etti. Olaydan sonra açılan soruşturma devam ederken, olaya karışan dört polis görevden uzaklaştırıldı. Öldürülen George'nin ailesi ve arkadaşları yaptıkları açıklamada, Amerika'da yaşamanın artık siyahiler için tehlikeli bir hal almaya başladığını söyledi.