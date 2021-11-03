ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirme girişimi - Haberler
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ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirme girişimi

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirme girişimi

ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri geminin "Liman Ziyareti" kapsamında İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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