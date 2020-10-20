Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
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Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı

20.10.2020 00:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 01:04
Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'nin Alaska eyaletinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, deprem sonrası tsunami uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Alaska açıklarında 7.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin Türkiye saati ile 23:54'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

"YIKICI TSUNAMİLERE NEDEN OLMAZ"

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, büyüklüğü 6.5 ile 7.5 arasında olan depremlerin 'yıkıcı tsunamilere' neden olmayacağını belirtiyor.

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Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: Elbette başka depremleri de tetikleyecektir. Allah''a hamd olsun.
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