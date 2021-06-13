ABD, Afrin'deki hastane saldırısını kınadı, PKK'nın adını anmadı
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ABD, Afrin'deki hastane saldırısını kınadı, PKK'nın adını anmadı

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından Afrin'de hastaneye yapılan saldırıyı "barbarca" ifadesini kullanarak kınadı. Açıklamada saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, bu "barbarca" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğunu belirtti.

Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Price, "Bu hastanenin koordinatları, BM çatışma önleme mekanizması ile paylaşılmıştı" diye ekledi.

SALDIRININ KİM TARAFINDAN YAPILDIĞINA DEĞİNİLMEDİ

Bu saldırının Suriye'nin kuzeybatısında son zamanlarda artan şiddetin bir parçası olduğunu ve saldırıların son bulması gerektiğini kaydeden Price, Suriye'de ülke genelinde ateşkes ve şiddetin azaltılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.

SALDIRIDA 14 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

ABD, Afrin'deki hastane saldırısını kınadı, PKK'nın adını anmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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