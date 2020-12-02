ABD Adalet Bakanı William Barr: "Seçimlerde hile yok"
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ABD Adalet Bakanı William Barr: "Seçimlerde hile yok"

02.12.2020 03:24 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:28
ABD Adalet Bakanı William Barr:

ABD Adalet Bakanı William Barr, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının seçimler ile ilgili yaptığı inceleme sonucunda seçim sonuçlarını etkileyecek büyüklükte bir sahtekarlık ile karşılaşılmadığını belirtti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının seçimler ile ilgili yaptığı inceleme sonucunda seçim sonuçlarını etkileyecek büyüklükte bir sahtekarlık ile karşılaşılmadığını belirtti.

Barr açıklamasında "bugüne kadar seçim sonuçlarının farklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak boyutta bir sahtekarlık görmedik" dedi.

Trump'ın daha önce Adalet Bakanlığının ve FBI'ın seçimleri incelemediğine dair şikayetinden sonra gelen bu açıklama seçimlerden bu yana devam eden dava sürecinde Trump destekçilerinin Trump'ın yanından uzaklaşmaya başladığının bir işareti olarak görülüyor.

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Daha önce de Senato çoğunluk lideri olan Senator Mitch McConnell gelecek yıl Biden'ın Beyaz Saray'da olacağını kabul ettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Trump'ın avukatından açıklama geldi

Trump'ın ve Trump'ın seçim kampanyasının avukatlığını sürdüren Rudolph Giuliani e-posta yolu ile yaptığı yazılı açıklamada "Adalet Bakanına büyük bir saygıyla diyorum ki fikrim sistematik şekilde gerçekleşen sahtekarlık ile ilgili delillere ve bilgilere dayanmıyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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