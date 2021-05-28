ABB ve bağlı kuruluşların 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile EGO Genel Müdürlüğünün 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile EGO Genel Müdürlüğünün 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

ABB Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında 103 üyenin katılımıyla 138'inci birleşim için toplandı.

Belediye Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı gözetilerek basına kapalı yapılan toplantı, ABB'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

27 Mayıs darbesinin 61. yılı dolayısıyla bir konuşma yapan Ünal, gündemdeki maddeleri ve komisyon raporlarını oylamaya sundu.

Gündemdeki maddelerin oylanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen ABB, ASKİ ve EGO'nun 2020 mali yılı bütçe kesin hesabının müzakeresine geçildi.

Bütçe kesin hesabına ilişkin söz alan ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, hazırlanan komisyon raporu hakkında üyelere bilgi vererek, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bazı meclis üyeleri de söz alarak, görüşmelere açılan bütçe kesin hesabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katip üyelerin, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda yer alan cetvelleri okumasının ardından yapılan oylamada, ABB, ASKİ ve EGO'nun 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay