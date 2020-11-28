"Abartıldığı kadar bir şey yok" demişti... Buse İskenderoğlu da yakalandı

O partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca "Abartıldığı kadar bir şey yok" diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen ünlü mankenin CovId-19 testi pozitif çıktı.