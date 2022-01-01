Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı - Haberler
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Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı

Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkuyla karşılandı.

BOLU (AA) - Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Yeni yıla Abant'ta girmek isteyen vatandaşlar, bölgede bulunan otellerin yılbaşı için düzenlediği eğlence programlarına katıldı.

Geceye gala yemeği ile başlayan tatilciler, daha sonra müzikler eşliğinde dans etti.

Abant'a bulunan bir otelde ise sanatçı Muazzez Ersoy sahne aldı. Tatilciler, yeni yıla Ersoy'un söylediği şarkılara eşlik ederek girdi. Ersoy'a, sahne aldığı otelin aşçıbaşı Sercan Özsoy tarafından doğal bal ve yoğurt ikram edildi.

Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı

Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı

Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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