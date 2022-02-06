Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Yarıyıl tatilinin son gününde Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, karın keyfini çıkardı.

BOLU (AA) - Yarıyıl tatilinin son gününde Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, karın keyfini çıkardı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, sömestir tatilinin son günü olması nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin gözde mekanı oldu.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, yüzeyi buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, ata ve faytona bindi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abant'a aileleriyle gelen çocuklar da tatilin son gününde göl çevresindeki pistlerde şambriyel ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Tehlikeye aldırış etmeden buz tutan gölün yüzeyine çıkanlar ise yetkililerce sık sık uyarıldı.

Örencik Köy Muhtarı İdris Balta, AA muhabirine, çocukların aileleriyle eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, "Sömestir tatili süresince yoğun ilgi gördük. Köyümüze eğlenmek için gelen aileler aynı zamanda kar üzerinde çay ve kahve keyfi de yapma şansı buluyor. Çocukları eğlenirken onlar da karın keyfini çıkarabiliyor." dedi.

Abant ve Örencik köyünün kar manzarası, dron ile de görüntülendi.

Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Abant'ta sömestir tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

piknik, Abant, Bolu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title