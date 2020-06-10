Abana'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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Abana'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Abana'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
10.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:56

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçiş yapıldığını hatırlattı.

Turizm sezonunda ziyaretçi yoğunluğuna karşı tedbirleri aldıklarını anlatan Seyhan, "Bugüne kadar Abana olarak koronavirüs ile mücadelemizi halkımızın ve kamu kurumlarımızın desteğiyle çok güzel yönettik. Bundan sonra da bu başarının korunması adına Hıfzısıhha Kurulu olarak önemli kararlar aldık. Bu kararlar doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık." ifadelerini kullandı.

Seyhan, kontrollü sosyal hayatın temel kuralından birinin maske olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığını korumak için ilgili genelgelere göre birtakım tedbirler alıyoruz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarımızdan ve anons sistemlerinden yaptığımız uyarıları dikkatle takip etmesini önemle rica ediyoruz. Devletimiz, tüm kurumlarıyla halkın sağlığının korunması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Güvenlik güçlerimiz maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında denetimlerini sürdürecek. Hepimizin sağlığı için tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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