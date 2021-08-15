Abacı ve Erel aileleri hayatlarını birleştirdi
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Abacı ve Erel aileleri hayatlarını birleştirdi

Abacı ve Erel aileleri hayatlarını birleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin ilk günlük gazetesi Şirin Ereğli'nin kurucusu merhum Bedri Erel'in torunu Kdz. Ereğli Belediyesi Personeli İlkin Erel ve Mersinli Psikolog Şule Abacı hayatlarını birleştirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin ilk günlük gazetesi Şirin Ereğli'nin kurucusu merhum Bedri Erel'in torunu Kdz. Ereğli Belediyesi Personeli İlkin Erel ve Mersinli Psikolog Şule Abacı hayatlarını birleştirdi.

Kdz. Ereğli'de yayın hayatını sürdüren Şirin Ereğli Gazetesi'nin İmtiyaz sahibi Zübeyde Erel ile Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı ve Şirin Ereğli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şafak Erel'in oğlu İlkin Erel, Mersin'de yaşayan Teslime ve (Merhum) Bilal Abacı'nın kızları Şule Abacı ile dünya evine girdi.

Doğa Park'ta gerçekleşen düğün merasiminde çiftin nikahını Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık kıyarken, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da nikah şahitliği yaptı. Nikahta gençlere nasihatlerde bulunan Başkan Posbıyık, mutluluklar diledi.

Şule ve İlkin Erel çiftinin düğün törenlerine, belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, bölge esnafı, gazeteciler, Abacı ve Erel ailelerinin yakınları yalnız bırakmadı.

Genç çift gece boyunca çalan müzik eşliğinde düğüne katılan dostları ile birlikte dans ekip bu mutlu günlerinin tadını çıkarttı. - ZONGULDAK

Abacı ve Erel aileleri hayatlarını birleştirdi
Abacı ve Erel aileleri hayatlarını birleştirdi
Abacı ve Erel aileleri hayatlarını birleştirdi
Abacı ve Erel aileleri hayatlarını birleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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