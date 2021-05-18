AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den İsrail ve Filistin açıklaması

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze'ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulunarak, "Hamas'ın saldırılarını kınıyoruz, İsrail'in savunma hakkını destekliyoruz, ama bunun uluslararası insancıl hukuk açısından yapılması gerekiyor.