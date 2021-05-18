AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den İsrail ve Filistin açıklaması
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze'ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulunarak, "Hamas'ın saldırılarını kınıyoruz, İsrail'in savunma hakkını destekliyoruz, ama bunun uluslararası insancıl hukuk açısından yapılması gerekiyor.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze'ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulunarak, "Hamas'ın saldırılarını kınıyoruz, İsrail'in savunma hakkını destekliyoruz, ama bunun uluslararası insancıl hukuk açısından yapılması gerekiyor. Kutsal yerlerin ve ibadet yerlerinin statüsüne saygı duymalıyız" dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı