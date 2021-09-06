AB Yüksek Temsilcisi Borrell Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Hüseyin ve Borrell, Irak Dışişleri Bakanlığındaki görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"AB, Irak için çok önemli ve aramızda tarihi ilişkiler mevcut." diyen Hüseyin, 2021 yılında AB ile ekonomik, güvenlik ve siyasi alanlarda stratejik anlaşmalara imza attıklarını hatırlattı.

Hüseyin, "Avrupalılar, DEAŞ'a karşı savaşımızda bizim yanımızda etkin şekilde yer aldı. DEAŞ, sadece Irak değil Avrupa için de tehditti. Irak'ın güvenliği AB'nin güvenliği ile eşittir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan kaçakçılığı ve düzensiz göç konusu da ele alındı

Düzensiz göç konusuna değinen Hüseyin, "Irak'taki insan kaçakçıları ve sahte şebekeler, Avrupa'ya götürmek bahanesiyle insanlardan büyük miktarda paralar alıyorlar sonra da o insanları ülke sınırlarında bırakıyorlar. Bunlarla mücadele etmenin yollarını da Borrell ile masaya yatırdık." dedi.

Borrell ile ekim ayında yapılacak erken seçimleri de görüştüklerini aktaran Irak Dışişleri Bakanı, seçimlerin güvenliği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden de destek alacaklarını ve seçimleri takip etmek üzere Avrupa'dan gözlemcilerin geleceğini belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Irak halkı ve hükümetini desteklediklerini ifade ederek, "Irak ile güçlü ortaklıklarımız mevcut. Kerkük'te polislerin terör saldırısında öldürülmesini üzüntüyle karşıladık. Bakan Hüseyin ile güvenlik ve göç meselesini de konuştuk. Irak ile ilişkilerimizi korumak ve sürdürmek için bu ülkeye desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp