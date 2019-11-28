AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor
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AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin, "barışa engel teşkil ettiğini ve iki devletli çözüme tehdit oluşturduğunu" bildirdi

28.11.2019 08:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:41
AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi , 'in yasa dışı yerleşim birimlerinin, "barışa engel teşkil ettiğini ve iki devletli çözüme tehdit oluşturduğunu" bildirdi.


Mogherini, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimiz biliyoruz ki iki devletli çözüm, barış ve kutsal toprakların güvenliği için en iyi ve tek gerçekçi şanstır." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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