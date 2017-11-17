AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çocuklarla Buluştu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve UNICEF İyi Niyet Elçisi oyuncu Tuba Büyüküstün, Kilis'te AB finansmanıyla yaptırılan konteyner ana sınıflarını gezerek minik öğrencilerle ilgilendi.



AB tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi"nin uygulandığı Hürriyet İlkokulu bahçesine yaptırılan 120 öğrenci kapasiteli ana sınıflarını gezerek bilgi alan Berger, Duamelle ve Büyüküstün, sohbet ettikleri çocuklara hediyeler verdi.



Berger, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis'teki Suriyeli ve Türk çocukların birlikte eğitim aldığı okulda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Aslında bugün iki şey kutluyoruz. Bir tanesi dünkü temel atma töreniydi, ikincisi de 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu tür etkinliklerle tekrar bir araya gelmeyi diliyoruz. En önemlisi de Suriye'deki savaşın çatışmanın sona ermesini istiyoruz." dedi.



MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel de, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'da birçok Suriyeli öğrencinin eğitim öğretimlerine devam ettiğini, AB ve UNICEF'ten bu konuda destek aldıklarını belirterek teşekkür etti.



"Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez artık okula giden Suriyeli çocuk sayısı gitmeyen çocuk sayısından daha fazla." diyen UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle ise 600 biden fazla Suriyeli çocuğun Türk arkadaşlarıyla birlikte okula gittiğini ifade etti.



Duamelle, bunun büyük bir başarı olduğunu dile getirerek "Bu büyük bir başarı. Milli Eğitim Bakanlığını tebrik ediyoruz. Gerçekten çok iyi bir sonuç alındı. Tabii AB'nin desteği olmasaydı bu sonucu almak mümkün olmazdı. Kriz başladığı andan itibaren büyük destek verdi. Gerçekten çok önemli bir destekti. Bu anlamda sayın Büyükelçi ve eşine teşekkür ediyorum. İyi niyet elçimiz Tuba Büyüküstün'e teşekkür etmek isterim. Zamanını, enerjisini ve çocuklara olan tutkusunu yansıttı." diye konuştu.