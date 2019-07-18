AB-Türkiye arasında Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durması ne ifade ediyor?
Türkiye'ye 15 Temmuz'da Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırım paketi dahilinde AB-Türkiye arası Kapsamlı Havacılık Anlaşması müzakerelerinin durmasını havacılık uzmanı Tolga Özbek yorumladı.
Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle 15 Temmuz'da açıkladığı yaptırımlar arasında; Kapsamlı Havacılık Anlaşması müzakerelerinin dondurulması da yer alıyordu.
AB'nin açıklamasının ise müzakerelerin sonlanması anlamına geldiğine işaret ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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