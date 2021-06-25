AB Liderler Zirvesi ikinci gününde

AB Liderleri, ekonomik toparlanma ve Euro bölgesini görüşmek üzere ikinci günde bir araya geliyor.

AB Liderleri, ekonomik toparlanma ve Euro bölgesini görüşmek üzere ikinci günde bir araya geliyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye gündemi ile toplanan AB Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Avrupa birliği üyesi ülkelerin liderleri bugün ekonomik toparlanma ve Euro Bölgesini görüşmek üzere bir araya geliyor. AB liderleri, 750 milyar fonluk "Yeni Nesil ABénin uygulanmasının mevcut durumunu değerlendirecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kısmen AB tarafından finanse edilen ulusal kurtarma planlarını başlatmak için AB ülkelerini ziyaret ediyor. Para birimi ve yasal ödeme aracı olarak Euro'yu seçen 19 AB üye ülkesi liderlerinin, Euro bölgesinin ekonomi politikasına ilişkin tavsiyeyi de görüşmeleri bekleniyor. AB liderleri, Covid-19 krizi sonrasında Euro bölgesi için ekonomik zorlukları görüşecek ve Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliği konusunda kaydedilen ilerlemeleri değerlendirecek.

İlk günün gündemi Türkiye

Liderler, dün başlayan zirve kapsamında Türkiye gündemi ile bir araya geldi. Liderler, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların bakımı için 3 milyar Euro'luk paket tasarısını da kabul etti. İlk gün görüşmelerin ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, toplantıda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığını ifade ederek, 3 milyar Euro'luk ek bir kaynak aktarılmasının söz konusu olduğunu dile getirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı