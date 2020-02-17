AB Libya'ya silah satışı ambargosunu kontrol etmek için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatıyor

17.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:34

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanları Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu kontrol altına almak için yeni bir deniz operasyonu başlatma kararı aldı. Yasa dışı göçle mücadele için başlatılan Sophia Operasyon'na ise son verildi.



Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "2015 yılında başlatılan Sophia Operasyonu'na mart ayında son verilmesi için daha önce üzerinde uzlaşılmıştı. Yeni operasyonun detayları hakkında uzmanların bir araya gelmesi gerekiyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle