AB kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı! AB kan grubu ne yemeli ne yememeli, nasıl beslenmeli?

Son zamanlarda sağlıkla alakalı bir çok araştırma yapılmakta. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar bir çok alternatif yeme alışkanlıkları geliştirmiştir. Bunlardan bir tanesi ise kan grubuna göre beslenmedir. Peki, kan grubuna göre beslenme nasıl olmalıdır? AB kan grubu ne yemeli, ne yememeli? AB RH (+) ve (-) kan grubunun özellikleri nelerdir? Kan grubuna göre beslenme! AB RH kan grubuna göre diyet nasıl olmalı? Sizler için bu soruların yanıtlarını derledik.