AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Son Derece Pozitif, Yapıcı,...

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Son Derece Pozitif, Yapıcı,...

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik"ANKARA - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB heyeti ile düzenlenen ortak basın toplantısında...

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik"

ANKARA - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB heyeti ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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