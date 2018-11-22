AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Son Derece Pozitif, Yapıcı,...
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik"ANKARA - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB heyeti ile düzenlenen ortak basın toplantısında...
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik"
ANKARA - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB heyeti ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.