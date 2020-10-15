AB'den 6 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den 6 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı

15.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:36
AB'den 6 Rus yetkiliye

Avrupa Birliği (AB), zehirlendiği açıklanan Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ardından 6 üst düzey Rus yetkiliye ve bir araştırma enstitüsüne yaptırım uyguladı.

Avrupa Birliği (AB), zehirlendiği açıklanan Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ardından 6 üst düzey Rus yetkiliye ve bir araştırma enstitüsüne yaptırım uyguladı.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Avrupa'dan Rusya'ya yönelik baskı artıyor. Avrupa Birliği (AB) 6 üst düzey Rus yetkili ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'ne seyahat yasaklarının ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı. AB Dışişleri Bakanları, Pazartesi günü gerçekleştirdikleri toplantıda yaptırım konusunda uzlaşıya varmıştı.

Yaptırım uygulananlar arasında Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Alexei Krivoruchko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Remsilcisi Sergei Menyailo, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko'nun bulunduğu bildirildi.

AB tarafından yapılan açıklamada, "Navalny'nin zehirlendiği sırada gözetim altında olduğu dikkate alındığında zehirlenmenin ancak Federal Güvenlik Servisi'nin katılımıyla mümkün olduğu sonucuna varmak makul" ifadeleri kullanıldı. Yaptırımların "kimyasal silahların kullanımına" karşı koyma planının bir parçası olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şevval Sam Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Erol Bulut Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Milli İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den 6 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 17:39:59. #1.14#
title