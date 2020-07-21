AB'de en baştaki ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin genelinde ölümlerin önde gelen sebebinin dolaşım sistemi hastalıkları olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin genelinde ölümlerin önde gelen sebebinin dolaşım sistemi hastalıkları olduğu bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerindeki en son verilerden elde edilen 2017 yılına ait ölüm oranları ve ölüm nedenlerine ilişkin istatistikleri yayımladı.

Buna göre, AB genelinde başta gelen ölüm sebebi dolaşım sisteminden kaynaklanan hastalıklardan olurken, sadece Hollanda'da birinci sıradaki ölüm nedeni kanser olarak kaydedildi.

AB ülkelerinden dolaşım sistemi hastalıklarından en çok ölüm oranı yüzde 66 ile Bulgaristan'da. Aynı nedenli ölümler yüzde 23 ile en az Danimarka'da kayıtlara geçti.

Kanser kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 32 ile Slovenya oldu. Kanserden ölüm oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 16 ile Bulgaristan olarak gösterildi.

AB'de dolaşım sistemi hastalıkları ile kanser, toplam ölümlerin yarısından fazlasına neden oldu. Bu iki hastalığı solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Ölüm oranı en yüksek Bulgaristan'da, en düşük Fransa'da

AB'de 2017 yılında ölüm oranının en yüksek olduğu ülke ise 100 binde 1631 ölümle Bulgaristan olarak kaydedildi.

Bulgaristan'ın arkasında 100 bin kişide 1488 ile Romanya, 1485 ile Letonya, 1470 ile Macaristan ve 1418 ölümle Litvanya sıralandı.

Ölüm oranının en düşük olduğu ülkeler ise 100 binde 838 ölümle Fransa, 844 ölümle İspanya, 875 ölümle İtalya, 911 ile Lüksemburg, 916 ile İsveç ve 927 ölümle Malta oldu.

Eurostat'ın istatistiklerinde Danimarka, İrlanda ve Fransa için 2016 yılına ait verilerin kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA