Ab, Çin Çıkışlı Alüminyum Dönüştürücü Folyo Dışalımına Anti-Damping Vergisi Getirecek
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Ab, Çin Çıkışlı Alüminyum Dönüştürücü Folyo Dışalımına Anti-Damping Vergisi Getirecek

Ab, Çin Çıkışlı Alüminyum Dönüştürücü Folyo Dışalımına Anti-Damping Vergisi Getirecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Komisyonu, 21 Mayıs'ta Çin çıkışlı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) dışalımı yapılan alüminyum dönüştürücü folyoya %16'dan %29, 1'e kadar varan oranlarda anti-damping vergisi uygulama amacında olduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu, 21 Mayıs'ta Çin çıkışlı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) dışalımı yapılan alüminyum dönüştürücü folyoya %16'dan %29, 1'e kadar varan oranlarda anti-damping vergisi uygulama amacında olduğunu açıkladı. Anti-damping soruşturması, ilgili ürünün AB'deki üretiminin %50'sinden fazlasını oluşturan altı Avrupalı?? dönüştürücü folyo üreticisinin anti-damping uygulanması konusundaki başvurusunun ardından geçen yılın Ekim ayında açılmıştı. Komisyon, vergi koyma kararı ile Çin'den gelen dönüştürücü folyonun Avrupa Birliği pazarında dampingli olarak dolayısıyla da yerli üreticilere karşı haksız rekabet yaratacak düzeyde düşük fiyatlardan satıldığını kabul etmiş oluyor. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre hedeflenmiş bir araç olan anti-damping vergileri adil rekabeti yeniden sağlamayı amaçlamakta.

Geçici anti-damping vergilerinin, kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından Haziran ayı ortalarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu arada soruşturma devam ederken içinde bulunduğumuz yılın sonunda sonuçlandırılmış olması gerekiyor. Sözkonusu anti-damping soruşturmasına koşut olarak aynı ürüne yönelik devam eden bir de anti-sübvansiyon soruşturması var.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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