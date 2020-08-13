AAMİR KHAN İSTANBUL'DA
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AAMİR KHAN İSTANBUL'DA

Hint Sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Aamir Khan ekibiyle birlikte yeni filminin mekan seçimi için İstanbul'a geldi.

13.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:07

Hint Sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Aamir Khan ekibiyle birlikte yeni filminin mekan seçimi için İstanbul'a geldi.

Hint Sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Aamir Khan, geçtiğimiz günlerde yeni filminin mekan seçimleri için Türkiye'ye gelmişti. Niğde ve Adana'daki incelemelerini tamamlayan Khan'ın bir sonraki durağı İstanbul oldu. AnadoluJet'in TK7281 sefer sayılı uçağıyla saat 16.30 sıralarına İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen Aamir Khan ve ekibinin, yeni filmi için İstanbul'da mekan seçimi ve inceleme yapacakları öğrenildi. Ünlü oyuncu koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlemlenirken kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranını kırmadı. Ekip kendilerini bekleyen araçlara bindikten sonra otele gitmek için polis korumasında havalimanından ayrıldı.

Bu arada, film çekimlerinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.

AAMİR KHAN İSTANBUL'DA

Kaynak: DHA

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