AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Ahmet Kavak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Emeç ile Kavak, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylama yaptı.

Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları" yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak da, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

AA / Muammer Coşkun - Son Dakika Haberleri

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