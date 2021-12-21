AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Işık, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" ile İzzet Mazı'nın "Oğullarının Emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraflarını seçen Işık, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesine oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Doğru ve tarafsız haber cilikte Türkiye'de haber ciliğe öncülük eden Anadolu Ajansı'na çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu seneki fotoğraf yarışmasında da hepsi birbirinden güzel fotoğraflar var. Seçmekte oldukça zorlandım. Gelecek yıl da daha güzel fotoğrafların olacağına inanıyorum. Türkiye'deki basına öncülük etmekte katkılarından dolayı Anadolu Ajansı'na teşekkürü bir borç biliyorum."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ise haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini seçti.

Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Karabacak, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür.'

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür."

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title