AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Işık, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" ile İzzet Mazı'nın "Oğullarının Emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraflarını seçen Işık, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesine oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Doğru ve tarafsız haber cilikte Türkiye'de haber ciliğe öncülük eden Anadolu Ajansı'na çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu seneki fotoğraf yarışmasında da hepsi birbirinden güzel fotoğraflar var. Seçmekte oldukça zorlandım. Gelecek yıl da daha güzel fotoğrafların olacağına inanıyorum. Türkiye'deki basına öncülük etmekte katkılarından dolayı Anadolu Ajansı'na teşekkürü bir borç biliyorum."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ise haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini seçti.

Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Karabacak, emeği geçenlere teşekkür etti.