AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Altıntop, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Hamit Altıntop, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafını seçen Altıntop, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.