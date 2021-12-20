Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KIRIKKALE (AA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şerifoğulları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Başkan Şerifoğulları, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafları için oy kullandı.

Fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerifoğulları, fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı olduğunu söyledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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