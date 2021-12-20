AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haberler
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Özge Elif Kızıl - Haberler | Güncel

Eski milli güreşçi ve Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eski milli güreşçi ve Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ayık, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafını oylayan Ayık, yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Ayık, oylamada yer alan tüm fotoğrafların kendisini çok etkilediğini belirterek, AA'yı ve emek veren tüm foto muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

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AA / Özge Elif Kızıl - Son Dakika Haberleri

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