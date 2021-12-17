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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel

Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli halterci, haber, yaşam ve spor kategorilerinde 3 fotoğrafa oy verdi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Milli halterci, haber kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanırken, yaşam kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafı oyladı.

AA / Fatih Çakmak - Son Dakika Haberleri

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