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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Ercan Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Müftüoğlu haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer tercih yaptı.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" fotoğrafını seçen Müftüoğlu, yaşam kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri" fotoğrafına oy verdi.

Müftüoğlu, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" başlıklı fotoğrafını seçti.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA / Ercan Doğan - Son Dakika Haberleri

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