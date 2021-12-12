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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Ercan Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Eroğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihte bulundu.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" başlıklı fotoğrafını seçen Eroğlu, yaşam kategorisinde de İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Eroğlu spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

AA / Ercan Doğan - Son Dakika Haberleri

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