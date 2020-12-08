AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

08.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:12
AA'nın

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hayal ve Demirci, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafına oy veren Hayal, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını oyladı.

Demirci'de yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğrafları için oy kullandı.

AA'nın fotoğraflarına bakarken, ajansın aynı zamanda dünya çapında ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduklarını belirten Demirci, fotoğrafları çok beğendiğini anlattı.

Emniyet Müdürü Hayal ise "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafının insanlık tarihinde olmamış bir olaya şahitlik ettiğine işaret ederek, "O nedenle benim için bu fotoğraf çok başka bir önem ifade ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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