AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

11.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:06

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile oyuncular Hasan Hüseyin Acar ve Emre Demir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bülent Uygun, Hasan Hüseyin Acar ve Emre Demir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Uygun, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Uygun, "Bir tarafta duygusal bir tarafta gurur veren fotoğraflar var. Hepsi birbirinden profesyonel fotoğraflar. Özellikle milli oyuncularımızın bütün İslam aleminin kahramanları olan Mehmetçiğimize gol sonrasında yolladıkları asker selamı en etkililerinden birisiydi. Fotoğrafları çeken arkadaşların emeğine sağlık." diye konuştu.

Oylamaya katılan Kayserisporlu futbolcu Hasan Hüseyin Acar, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir ise haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA