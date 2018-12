Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Manisa Mesir Macunu Derneği çalışanları, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan mesir macunu üretiminde çalışan kadınlar, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı inceleyerek oylama yaptı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafı seçen Sibel Galitekin, Türk askerinin zor koşullarda halkı korumak için görev yaptığını bu fotoğrafla tekrar hatırladığını belirterek, "Zor görevler yapan, dağ taş dinlemeden bizi korumak için mücadele eden askerlerimizin ramazan ayında iftarını açtığı şu görüntü yediğim her lokmanın değerini bana bir kere daha hatırlatıyor." dedi.

Yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Galitekin, "Evi yanan bir dedenin aklına eşyaları ya da parası değil de can dostu geliyorsa o insan sevmeyi biliyordur. Çünkü hayvanı seven insanı da sever." ifadelerini kullandı.

Galitekin, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin Sultanları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Mesir üreten Serpil Özevcil de haber kategorisinde tercihini Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'nda Türk Bayrağı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Özevcil, Zeytin Dalı Harekatı'nda herkesin Türk askerine çok inandığını ve başarıya ulaşmasından mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA