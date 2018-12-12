Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kilis'in Elbeyli İlçesi Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Duman ve Şimşek, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldıktan sonra AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek seçtikleri fotoğrafları oyladı.

Duman, haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk bayrağı Afrin'de", Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" ve Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" adlı fotoğrafından yana kullanırken, Şimşek ise tercihini yine haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi", Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" ve Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" isimli fotoğraflardan yana yaptı.

Duman, yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçiminde Suriye ile 29 kilometre sınırı olan bir ilçede görev yapmasının etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2011 yılından bu yana uyguladığı açık kapı politikası ile tüm dünyaya örnek olduğunu, bu kapsamda da Kilis ve Elbeyli ilçesinin kendi nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Büyük bir kadirşinaslık örneği gösteriyoruz. Bu süreçte özellikle Kilis ve Elbeyli ilçemizde duvar yapılmadan önce terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılara maruz kaldık. Daha sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını başlattık. Ülke güvenliği için meşru müdafaa haklarımızdan yararlandık. Tabii bu harekatların merkezi de Elbeyli ilçemizdi. Bu yüzden bu hassas noktada bu fotoğrafları seçmek benim üzerime bir görev ve sorumluluktu. Anadolu Ajansının> foto muhabirlerine ve kameramanlarına teşekkür ediyorum. Güzel fotoğraflar ortaya koydular."

"Direnişe engel yok" fotoğrafının da kendisini çok etkilediğini aktaran Duman, "Bazı zalimlerin dünyayı yönettiğini sandığını ancak mazlumun kolu ve bacağı olmasa da nefes aldığı sürece zalime boyun eğmeyeceğini gösteriyor." dedi.

Şimşek de fotoğrafları seçerken geriye dönük birçok şeyi hatırladığını belirterek, çalışmanın çok güzel olduğunu ve sonucunu merakla beklediğini kaydetti.