Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kebap diyarı Şanlıurfa'da ciğerci esnafı Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında bulunan ciğerci esnafı, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Bölgenin en eski esnaflarından olan Mustafa İnanır, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" fotoğraflarına oy verdi.

Aynı bölgede 40 yıldır ciğercilik yapan Salih Mengü de haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar imzasını taşıyan "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Dünya karate şampiyonası" fotoğrafını seçti.

Fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirten Mengü, "Filistin'i seçtim, sapanla da olsa bir mücadele kararlılığı vardı. Kalbiyle vatanı, bayrağı ve ülkesi için savaşıyor. Karatede bir kadın da göğsünde Türk bayrağıyla yabancıya yumruk sallayarak üstünlüğünü göstermiş. Yaşamda uçakları seçtim. Ay yıldızlı uçaklarımızı seçtim çünkü teknolojimizin ilerlediğini gösteriyor, gurur verici bir andır." diye konuştu.

Esnaf Ali Çiftçi de oyunu haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in çektiği "Atlı akrobat" başlıklı fotoğrafı için kullandı.

Çiftçi her fotoğrafın anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık." dedi.