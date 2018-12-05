Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ile Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

Oylamaya katılan Rektör Gönüllü, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Gönüllü, Haber kategorisindeki 18 fotoğraftan Ali Jadallah'ın Gazze'de çektiği "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adlı fotoğrafa oy kullandı.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, 15 fotoğrafın yer aldığı Yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, evi yanan Ali Meşe'nin kedisine sarıldığı anları yansıtan "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Gönüllü, Spor kategorisinde de Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ali İhsan Öztürk tarafından kaydedilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikleri aktaran "Malazgirt Zaferi'nin 947'inci Yıl Dönümü" adlı fotoğrafa oy verdi.

İl Emniyet Müdürü Alper'in tercihleri

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper de Haber kategorisinde Kayhan Özer'in çektiği, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşları selamlaması ile ilgili "Seçim Zaferi" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Alper, Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın İstanbul'da sabah saatlerinde beliren dolunayı Sultan Ahmet Camisi ile birlikte görüntülediği "İstanbul'da Dolunay" adlı fotoğrafını oyladı.

Metin Alper, Spor kategorisinde oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Malazgirt Zaferi'nin 947'inci Yıl Dönümü" fotoğrafından yana kullandı.

Alper, oylamaya ilişkin "Güzel bir etkinlik. Bütün fotoğraf güzel, kaliteli ve emek verilmiş. Emeği geçen tüm foto muhabirlerinin emeğine sağlık." dedi.

Adıyaman'da taksicilik yapan Mahmut Çimen de Haber kategorisinde Kayhar Özer'in "Seçim Zaferi", Yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk yıldızlarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de yaptıkları gösteriye ilişkin "Türk yıldızları" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Çimen, Spor kategorisinde de Serhat Zafer'in Sipahi Sivas Ordugah Atlı Spor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki Fatih Doğan'ın "Atlantis" adlı atıyla yaptığı gösteriye ilişkin "Atlı Akrobat" adlı fotoğrafa oy verdi.