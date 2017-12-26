Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Başkentte yaşayan vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Ankaralılar, oylamaya sunulan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Lastikçi Nazım Ünal, Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafını seçti.



Simitçi Nizamettin Kızıl, Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı" başlıklı fotoğrafına oy verirken, pompacı Akif Dağdemir, Murat Yolcu'nun "Komandoların eğitimi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.



Oylamaya, Ankara Hali'nden kasap Emin İlhanbey, manavlar Mehmet Süslü ve Mahmut Kurt, balıkçı Fatih Keser de beğendikleri kareleri seçerek katıldı.



Aydınlıkevler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi video kurgu öğretmeni Yıldırım Bayhan, "Yaşam" kategorisinde tercihini "Türk Yıldızları İzmir"de fotoğrafından yana kullandı.



Bağkur emeklisi Mustafa Bolat, kitapçı Müslüm Çiçek, diğer esnaf Serhat Kılıç, Tayfun Özel, Burhan Tuncay, Muammer Yıldız da beğendikleri fotoğrafları oyladı.



Nijer'den Ankara'ya eğitim görmeye gelen Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans öğrencisi Abdulkadir Ahmadou da oylamaya katıldı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi de makamında fotoğrafları inceledi.



Fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra tercih yapan Sipahi, "Fotoğraflar gerçekten güzel." ifadesini kullandı.