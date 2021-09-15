AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan BUİKAD'a ziyaret - Haberler
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AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan BUİKAD'a ziyaret

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan BUİKAD'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğini (BUİKAD) ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğini (BUİKAD) ziyaret etti.

Ziyarette, Dernek Başkanı Oya Eroğlu ile başkan yardımcıları Şeyda Şençayır ve Ebru Koçanalı, derneğin yaptığı çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı.

AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy da ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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Haber: AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan BUİKAD'a ziyaret - Haberler
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