AA Bölge Müdürü Bekar'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.
Tuncay Bekar, ziyarette Çakmak'ı AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.
Rektör Çakmak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bekar'a yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaret sonrası Bekar, Çakmak'a AA muhabirlerince çekilen ay yıldızlı tablo hediye etti.