A101 31 Mayıs 2021 haftanın yıldızları! A101 haftanın ürünleri aktüel ürünlerinde neler var?
A101 aktüel ürünleri kapsamında birçok ürün yer almaktadır. Yoğurt, çay, şampuan, kurabiye çeşitleri bulunmaktadır. A101'de neler var? A101 bu hafta aktüel ürünler! A101 31 Mayıs Pazartesi 2021 tarihinde başlayacak ve 58 Haziran tarihine kadar geçerli haftanın yıldızları! A101 haftanın ürünleri aktüel ürünlerinde neler var? A101 yarın aktüel ürünler neler?
A101 aktüel ürünleri kapsamında birçok ürün yer almaktadır. Yoğurt, çay, şampuan, kurabiye çeşitleri, bulunmaktadır. A101'de neler var? A101 bu hafta aktüel ürünler! A101 29 Mayıs 2021 haftanın yıldızları! A101 haftanın ürünleri aktüel ürünlerinde neler var?
A101 31 MAYIS HAFTANIN YILDIZLARI
Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gr 23,95 TL
Şahin Evlik Dana Sucuk 400 gr 36,95 TL
Birşah Yoğurt 3 Kg 14,75 TL
Torku/ Sütaş Ayran 2,5 Litre 9,45 TL
Çokça Çiğ Köfte 1000 gr 8,75 TL
Dr.Oetker Çikolatalı Sos 2x102 gr 5,95 TL
Eti Burçak Kurabi Çikolatalı Kurabiye 198 gr 5,95 TL
Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 130 gr 4,75 TL
Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 9,95 TL
Bioblas Şampuan 360 ml 14,90 TL
Tat Sos Paketi 3'lü 14,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Nescafe Blend 80 gr 8,95 TL