A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı

31.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:28

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını çektiği videoyla kutladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih döneminde de Marlon Brando ve Al Pacino'nun rol aldığı "Baba (The Godfather)" filmindeki sahneleri andıran kostümle kamera karşına geçen Çomaklı, bu kez de yeni yıl kutlaması için video çekimi gerçekleştirdi.

Videoda öğrencilerin yeni yılını kutlayan Çomaklı'nın çekimler sırasındaki kamera arkası görüntüleri de yüzleri güldürdü.

Kaynak: AA