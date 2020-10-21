97 yaşında kazada can verdi
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97 yaşında kazada can verdi

21.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:41

97 yaşında kazada can verdi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı.

97 yaşında kazada can verdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan 97 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Bandırma - Balıkesir karayolu'nun 12 nci km'sinde meydana gelen kazada Şaban Doğancoşkun yönetimindeki 34 DF 9493 plakalı SUV model araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası Muharrem Doğancoşkun hayatını kaybederken, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Şaban Doğancoşkun'u ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi
97 yaşında kazada can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ALDEMİR

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