950 metre yükseklikte çay içti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

950 metre yükseklikte çay içti

31.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:01
950 metre yükseklikte çay içti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Fatih Demir(36), özel olarak hazırlanan düzenekle gökyüzünde çay içerek doğa sporlarına dikkat çekti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Fatih Demir(36), özel olarak hazırlanan düzenekle gökyüzünde çay içerek doğa sporlarına dikkat çekti.

İnegöl'de doğa sporlarına dikkat çekmek isteyen yamaç paraşüt pilotu Fatih Demir, Kocakonak tepesinden yamaç paraşütü ile havalanarak gökyüzünde çay içti. Demir, 950 metre yükseklikte termosundan çıkardığı çayı gökyüzünde soğuk havada içtiğini belirterek, bir sonraki hedefinin bir arkadaşı ile beraber karşılıklı gökyüzünde karşılıklı kahve içmek olduğunu söyledi.

Doğa sporlarına dikkat çekmek istediğini söyleyen pilot Fatih Demir, "Arkadaşlarımız ile birlikte yamaç paraşütünün kışında çok rahat bir şekilde yapılabileceğini göstermek istedik. Gayet sağlıklı bir uçuş oldu. Hatta gökyüzünde yanımda getirdiğim termos ile çay dökerek fincanımla çay içtim. Bütün kuralları yerine getirdiğinizde çok güvenli bir spor olduğunu göstermek istedim. Detaylı bilgi almak isteyenlere inegolparasut instagram hesabından cevap verebiliriz." dedi.

950 metre yükseklikte çay içti
950 metre yükseklikte çay içti
950 metre yükseklikte çay içti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Serdar Ortaç Caner Cindoruk Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 950 metre yükseklikte çay içti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:01:53. #1.14#
title