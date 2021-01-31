950 metre yükseklikte çay içti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Fatih Demir(36), özel olarak hazırlanan düzenekle gökyüzünde çay içerek doğa sporlarına dikkat çekti.

İnegöl'de doğa sporlarına dikkat çekmek isteyen yamaç paraşüt pilotu Fatih Demir, Kocakonak tepesinden yamaç paraşütü ile havalanarak gökyüzünde çay içti. Demir, 950 metre yükseklikte termosundan çıkardığı çayı gökyüzünde soğuk havada içtiğini belirterek, bir sonraki hedefinin bir arkadaşı ile beraber karşılıklı gökyüzünde karşılıklı kahve içmek olduğunu söyledi.

Doğa sporlarına dikkat çekmek istediğini söyleyen pilot Fatih Demir, "Arkadaşlarımız ile birlikte yamaç paraşütünün kışında çok rahat bir şekilde yapılabileceğini göstermek istedik. Gayet sağlıklı bir uçuş oldu. Hatta gökyüzünde yanımda getirdiğim termos ile çay dökerek fincanımla çay içtim. Bütün kuralları yerine getirdiğinizde çok güvenli bir spor olduğunu göstermek istedim. Detaylı bilgi almak isteyenlere inegolparasut instagram hesabından cevap verebiliriz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ